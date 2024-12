Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängerin - Fußgängerin schwer verletzt

Bergkamen (ots)

Am Mittwoch (11.12.2024) befuhr eine 19-jährige Bergkamenerin gegen 16:50 Uhr mit ihrem Pkw die Erich-Ollenhauer-Straße in Bergkamen. Die 19-Jährige fuhr in Fahrtrichtung Bergkamen-Oberaden, als auf Höhe der Einmündung zur Rathenaustraße eine 17-jährige und eine 16-jährige Fußgängerin aus Bergkamen auf die Fahrbahn in Richtung Rathenaustraße traten.

Es kam hier zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug der 19-Jährigen und der 17-jährigen Fußgängerin, wobei die 17-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die 16-jährige Fußgängerin wurde durch einen Sturz leicht verletzt, zu einer Berührung mit dem Pkw kam es nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell