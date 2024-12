Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne

Kamen - Mehrfachtäter nach Einbrüchen in Werne und Kamen festgenommen

Werne / Kamen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Kreispolizeibehörde Unna zu einem Ermittlungsverfahren wegen mehrfacher Wohnungs- und Kellereinbruchsdelikte in Werne und Kamen.

Die Polizei Unna und Staatsanwaltschaft Dortmund ermitteln gegen einen 43-jährigen Mann aus Werne, dem u.a. zahlreiche Wohnungs- u. Kellereinbrüche vorgeworfen werden. Die Taten, bei denen es sich überwiegend um Wohnungseinbruchsdiebstähle handelt, lassen sich bis in den Mai 2021 zurückverfolgen und umfassen das Stadtgebiet von Werne und Kamen.

Es konnte im Rahmen der Ermittlungen weiterhin festgestellt werden, dass der 43-Jährige einen Vermögensschaden in einer sechsstelligen Höhe verursacht haben soll.

Er wurde am 19.09.2024 nach umfangreichen Ermittlungen an seiner Wohnanschrift festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht währenddessen nach möglichen Eigentümern verschiedener und vor allem ideeller Gegenstände, die bei Durchsuchungsmaßnahmen bei dem 43-Jährigen aufgefunden wurden.

Die Gegenstände können auf der Internetseite der Polizei Unna eingesehen werden:

https://unna.polizei.nrw/presse/werne-kamen-mehrfachtaeter-nach-einbruechen-in-werne-und-kamen-festgenommen

Zeugen, die Hinweise zu den aufgefundenen Gegenständen geben können, können sich bei der Polizei in Kamen unter der Telefonnummer 02303/921-3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell