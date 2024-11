Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: St. Goarshausen - Unfallflucht mit beschädigtem Zustellerfahrzeug der Deutschen Post

St. Goarshausen (ots)

Am 21.11.2024 um ca. 13:25 Uhr kam es in St. Goarshausen in der Wellmicher Straße, in Höhe der Hausnummer 63, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand abgestelltes Zustellerfahrzeug der Deutschen Post, welches zu dem Zeitpunkt kurzzeitig unbesetzt war, und beschädigte dieses. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in Fahrtrichtung Koblenz vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 06771 93270 bei der Polizei in St. Goarshausen zu melden.

