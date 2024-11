Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Augsburg (ots)

Pfersee - Am gestrigen Mittwochvormittag (06.11.2024) brach ein 24-jähriger Mann in ein Auto in der Bürgermeister-Ackermann-Straße ein. Die Polizei stellte fest, dass der Mann mittels Haftbefehles gesucht war.

Gegen 10.30 Uhr meldeten Passanten der Polizei, dass ein Mann die Scheibe eines Autos eingeschlagen habe. Der Mann wühlte offenbar einige Zeit in dem Fahrzeug und entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad.

Die Polizei fahndete nach dem Mann. Kurze Zeit später konnten Beamte den 24-Jährigen im näheren Umfeld stoppen. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Polizeibeamten fest, dass der 24-jährige Mann mit einem Haftbefehl gesucht wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 24-jährigen Mann.

