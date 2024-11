Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeieinsatz nach Bedrohung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Mittwochabend (06.11.2024) bedrohte ein 47-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen seinen 27-jährigen Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus am Leonhardsberg. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 21.45 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden Männern. Hier soll der 47-Jährige seinen Nachbarn, ersten Erkenntnissen zufolge, mit einem Messer bedroht haben. Anschließend entfernte sich der 47-Jährige und der 27-Jährige verständigte die Polizei.

Einsatzkräfte suchten das Mehrfamilienhaus ab und leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Mann ein. Der 47-Jährige wurde am heutigen Vormittag (07.11.2024) an seiner Wohnanschrift durch Einsatzkräfte angetroffen. Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kam er in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 47-Jährigen.

