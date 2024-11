POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Haunstetten/Siebenbrunn - Am Dienstagabend (05.11.2024), gegen 18.00 Uhr warf eine bislang unbekannte Person eine Glasflasche gegen eine Terassentür eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Frieb-Straße. An der Terassentür entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer ...

