POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Kennzeichendiebstahl

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (05.11.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Ford in der Schäfflerbachstraße und flüchtete. Im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr streifte der Unbekannte den grauen Ford Galaxy. Anschließend entfernte er sich offenbar vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Ford entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Die Polizei ...

