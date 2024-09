Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Lippstädter verlor Kontrolle über sein Motorrad

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 29.9.2024, 5.15 Uhr verlor ein Lippstädter auf der Hauptstraße in Vorhelm die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr gegen eine Verkehrsinsel. Dadurch hob das Motorrad ab und fiel hinter der Verkehrsinsel herunter. Anschließend rutschte das Fahrzeug über die Straße und blieb unter einem geparkten Anhänger liegen. Der 31-Jährige verletzte sich bei dem Verkehrsunfall schwer. Er verhielt sich am Unfallort aggressiv und beleidigte Kräfte des Rettungsdienstes. Diese brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Polizisten ordneten die Entnahme von Blutproben an, da der Lippstädter scheinbar alkoholisiert und unter Cannabiseinfluss stehend gefahren war. Das Motorrad wurde abgeschleppt und die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Der bei dem Alleinunfall entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Gegen den 31-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell