POL-WAF: Telgte. Bei Überholvorgang zusammengestoßen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 28.9.2024, 13.50 Uhr kam zu einem Verkehrsunfall bei einem Überholvorgang auf der Landstraße 585 im Bereich Telgte. Ein 60-jähriger Gütersloher befuhr mit einem Transporter die Landstraße in Richtung Telgte und bog nach links auf die Straße Wöste ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 63-jährigen Warendorferin. Diese fuhr in gleicher Richtung und überholte in diesem Moment den Transporter. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Frau zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurde abgeschleppt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 13.200 Euro.

