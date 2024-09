Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Audi flüchtete nach lautem Knall

Warendorf (ots)

Am Samstag, 28.9.2024, 22.20 Uhr hörte ein Zeuge einen lauten Knall auf der Bismarckstraße in Ahlen. Dann sei die Alarmanlage eines blauen Audi angegangen und ein weiterer Pkw, ein Audi fuhr schnell davon. Offensichtlich war der Fahrer des flüchtigen Audis gegen das geparkte Auto gefahren und beschädigte diesen am Heck. Wer kann Angaben zu dem Verursacher sowie dessen Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell