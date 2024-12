POL-LM: Einbruch in Schulsporthalle +++ E-Scooter gestohlen +++ Diebstahl aus Transporter +++ Verkehrsunfallflucht auf Discounter-Parkplatz +++ Verkehrskontrollen "Berauschende Mittel im Straßenverkehr"

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbruch in Schulsporthalle,

Weilburg, Lessingstraße, Freitag, 06.12.2024, 14:30 Uhr bis Montag, 09.12.2024, 7:10 Uhr

(cw)Am letzten Wochenende brachen Unbekannte in eine Schulsporthalle in Weilburg ein.

Zwischen Freitag, 14:30 Uhr und Montag, 07:10 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Anzahl an Personen Zutritt zu dem Gebäude in der Lessingstraße. Im Inneren brachen die Täter verschiedene Schränke mit Trainingsmaterialien auf. Ob Gegenstände entwendet worden sind kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. E-Scooter gestohlen,

Weilburg, An der Backstania, Montag, 09.12.2024, 12:55 Uhr

(cw)Montagmittag stahlen Unbekannte in Weilburg einen angeschlossenen E-Scooter.

Gegen 12:55 Uhr stellte ein 17-Jähriger seinen E-Scooter am Eingang eines Einkaufszentrums in der Straße "An der Backstania" ab und sicherte diesen mit einem Schloss. Bei seiner Rückkehr musste er feststellen, dass dieser entwendet worden war. Bei dem E-Scooter handelte es sich um ein Modell der Marke "Ninebot" in schwarz. Zuletzt war das Versicherungskennzeichen "ELJ 197" angebracht. Wer die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Diebstahl aus Transporter,

Hadamar, Alte Chaussee, Montag, 09.12.2024, 19:30 Uhr bis 19:40 Uhr

(cw)Am Montagabend stahlen Unbekannte in Hadamar aus einem Transporter einen Rucksack. Zwischen 19:30 Uhr und 19:40 Uhr hatte der Fahrer eines weißen Renault Transporters sein Fahrzeug in der Straße "Alte Chaussee" abgestellt. Diesen Zeitraum nutzten unbekannte Täter aus, um aus dem Wageninneren einen Rucksack zu stehlen. Wer in dem Zeitraum im Bereich der "Alten Chaussee" verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu verständigen.

4. Verkehrsunfallflucht auf Discounter-Parkplatz,

Limburg, Am Eckert, Montag, 09.12.2024, 17:10 Uhr bis 17:30 Uhr

(cw)Am späten Montagnachmittag kam es auf einem Parkplatz in Limburg zu einem Verkehrsunfall. Die verursachende Person flüchtete anschließend.

Zwischen 17:10 Uhr und 17:30 Uhr hatte eine Frau ihren weißen MG4 auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Am Eckert" abgestellt. Als die Frau nach wenigen Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass eine unbekannte Person ihren PKW beschädigt hatte und anschließend die Unfallstelle verlassen hatte, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer die Tat beobachtet hat, wird gebeten die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu benachrichtigen.

5. Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt "Berauschende Mittel im Straßenverkehr" Bereich Limburg, Montag, 09.12.2024, 16:30 Uhr bis 0 Uhr

Am Montag führten mehrere Polizeistreifen Verkehrskontrollen im Bereich Limburg durch. Insbesondere Fahrzeugführinnen und Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel standen dabei im Fokus.

Zwischen 16:30 Uhr und 0 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten mehrere mobile Kontrollen unter anderen auch im Bereich Elz, Hadamar und Bad Camberg durch. Bei den Kontrollen wurden drei Fahrerinnen oder Fahrer festgestellt, bei welchen der Verdacht besteht, dass diese zuvor berauschende Mittel oder Drogen konsumiert hatten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Doch auch weitere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wurden aufgedeckt. Zwei Personen waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, in einem Fall war auch das Fahrzeug nicht versichert. Auch eine Urkundenfälschung und ein Handyverstoß waren zu verzeichnen.

