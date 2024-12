POL-LM: Sicherheitsberater für Seniorinnen/Senioren im Einsatz beim Seniorennachmittag der Stadt Limburg a, d, Lahn

Limburg (ots) - 1. Einbruch in Wohnhaus, Bad Camberg, Erbach, Vorm Grenzgraben, Samstag, 07.12.2024, 12 Uhr bis 19:20 Uhr (cw)Am Samstag brachen Unbekannte in ein Haus in Bad Camberg-Erbach ein. Fündig wurden sie jedoch nicht. Zwischen 12 Uhr und 19:20 Uhr verschafften sich Einbrecher Zutritt zu dem Haus in der Straße "Vorm Grenzgraben", nachdem sie zuvor eine ...

mehr