POL-LM: +++Vers.DS Snackautomat+++Tierschutz-Mahnwache+++Vers.ED Münster+++3x Alkohol am Steuer+++2x VU Leichtverletzten+++3 x VU Sach+++vers.ED Laubuseschbach+++SB Mengerskirchen+++jugendlicher Unfug+++

Limburg (ots)

1. Versuchter Diebstahl aus einem Snackautomaten in Limburg

Limburg a.d. Lahn, Ste.-Foy-Straße 29

Freitag, den 06. Dezember 14.00 Uhr bis Samstag, den 07. Dezember 2024 11.15 Uhr

[MF] In Limburg versuchten unbekannte Täter einen Snackautomaten mit diversen Aufbruchswerkzeugen zu öffnen und dort Ware bzw. Bargeld zu entwenden. Dies gelang jedoch nicht, weswegen der Automat beschädigt und ungeöffnet zurückgelassen wurde.

Hinweise auf den / die Täter können bei der Polizei in Limburg oder jeder anderen Polizeistation abgegeben werden.

2. Mahnwache für den Tierschutz auf dem Limburger Weihnachtsmarkt

Limburg a.d. Lahn, Grabenstraße

Samstag, den 07. Dezember 2024, 17.30 Uhr

[MF] Am Samstag machten Tierschützer der Tierrechtsorganisation "Anonymous für the Voiceless" auf das Grauen der industriellen Schlachtung von Tieren aufmerksam. Mit weißen Masken bekleidet zeigten die Tierschützer auf Tablets Bilder der Zustände, die in der industriellen Schlachtung vorherrschen. Die Veranstaltung verlief ohne Störungen und wurde in den frühen Abendstunden vom Anmelder beendet.

3. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Münster / Selters

Selters / Münster, Am Hölzersbach

Freitag, den 06. Dezember 2024, 20.50 Uhr

[MF] Am Freitagabend versuchten unbekannte Täter ein Terrassenfenster eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Dies wurde durch die Bewohnerin bemerkt und ließ die Rollläden hinunter. Hierdurch gestört, ergriffen die Täter unverrichteter Dinge die Flucht. An dem Fenster entstand Sachschaden.

4. Alkoholisierter PKW-Fahrer in Weilmünster

Weilmünster, Bürgerhausstraße

Samstag, den 07. Dezember 2024, 19.51 Uhr

[AK] Am Samstagabend stieg ein offensichtlich alkoholisierter 70-jähriger Mann aus Weilmünster nach einem Gaststättenbesuch in Weilmünster in seinen PKW und wollte die Heimfahrt antreten. Aufmerksame Zeugen beobachtet dies, meldeten es der hiesigen Polizeidienststelle und versuchten, den Mann von der Fahrt abzuhalten. Dieser zeigte sich davon unbeeindruckt und fuhr los. Im Anschluss konnte er durch die Streife an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,84 Promille. Die Person wurde auf die Polizeidienstelle verbracht und entsprechende Verfahren eingeleitet. Einen großen Dank gilt den aufmerksamen Zeugen, die vorbildhaft Zivilcourage bewiesen und versuchten, den Straßenverkehr sicherer zu gestalten.

5. Alkoholisierter Rollerfahrer Weilburg

Weilburg, Schlesierstraße

Samstag, den 07. Dezember 2024, 17.05 Uhr

[AK] Am Samstagabend unterzog eine Polizeistreife einen Roller in der Schlesierstraße gegen 17:05 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei dieser konnte festgestellt werden, dass der in Weilburg wohnende 47-jährige Fahrzeugführer stark alkoholisiert war. Ein bei diesem freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Ebenso war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach einer auf der Dienststelle durch einen Arzt durchgeführten Blutentnahme wurden entsprechende Verfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

6. Unfall mit Verletztem, alkoholisiert und ohne FE - L3365

L3365, Landstraße zwischen Brechen und Villmar

Sonntag, den 08. Dezember 2024, 03.54 Uhr

[AK] Am Sonntagmorgen verlor ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Brechen gegen 03:54 Uhr auf der L3365 zwischen Brechen und Villmar die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem PKW befreien und wurde im späteren Verlauf leicht verletzt durch einen RTW ins Kreiskrankenhaus nach Weilburg verbracht. Bei einer Atemalkoholüberprüfung der eingetroffenen Streife bei dem PKW-Fahrer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 2,00 Promille festgestellt werden. Ebenso ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Ein besonderer Dank gilt den auf den Unfall aufmerksam gewordenen Verkehrsteilnehmern, welche den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreuten.

7. Verkehrsschild fällt auf vorbeifahrenden PKW - Mengerskirchen

L3046, Landstraße zwischen Mengerskirchen und Waldernbach

Samstag, den 07. Dezember 2024

[AK] Am Samstagmittag fuhr eine Verkehrsteilnehmerin aus Mengerskirchen mit ihrem PKW die L3046 von Mengerskirchen kommend in Richtung Waldernbach. Auf Grund der stürmischen Witterungsbedingungen fiel ein Verkehrsschild in Höhe des Seeweiherparkplatzes um und auf den vorbeifahrenden PKW. Dieser wurde hierdurch erheblich beschädigt, die Windschutzscheibe und die hintere Seitenscheibe zersplitterte, der A-Holm wurde eingedrückt. Die chancenlose PKW-Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. Dies ist ein mahnendes Beispiel dafür, in der aktuellen und kommenden Zeit mit den sich verändernden Witterungsbedingungen erhöhte Sorgfalt im Straßenverkehr walten zu lassen!

8. Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus in Mengerskirchen

Mengerskirchen, Hauptstraße

Freitag, den 06. Dezember 2024, zwischen 12.50 und 14.30 Uhr

[AK] Am Freitagmittag zwischen 12:50 Uhr und 14:30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Mengerskirchen ein Rollladen an einem Mehrfamilienhaus durch unbekannte Täter beschädigt. Bei dem beschädigten Rollladen handelt es sich um den linken von dreien und dieser wurde mit erhöhtem Kraftaufwand an den Lamellen nach vorne aus der Laufschiene gezogen. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung bitte an die Polizeistation Weilburg.

6. VU mit Leichtverletztem zwischen Laubuseschbach und Weilmünster

L3054, zwischen Laubuseschbach und Weilmünster

Samstag, den 07. Dezember 2024

[AK] Am späten Samstagmorgen verlor ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Weilmünster auf der L3054 zwischen Laubuseschbach und Weilmünster auf regennasser Fahrbahn und wegen vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der PKW-Fahrer konnte sich im Anschluss selbst aus dem PKW befreien und wurde leicht verletzt ins Kreiskrankenhaus nach Weilburg verbracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR.

9. 2 Unfälle auf einmal - Löhnberg

L3020, von der Abfahrt B49 in Richtung Löhnberg

Samstag, den 07. Dezember 2024, 09.30 Uhr

[AK] Am Samstagmorgen kam es um 09:30 Uhr auf der L3020 zu einem bzw. zwei Verkehrsunglück(s). Ein 66-jähriger PKW-Fahrer wollte mit seinem PKW - Anhänger Gespann von der B49 (FR. Wetzlar) auf die L3020 in Fahrtrichtung Löhnberg abbiegen und übersah hierbei einen bereits auf der L3020 befindlichen 85-jährigen Fahrer eines dreirädrigen Kleinkraftrades. Nachdem es zu einer leichten Kollision kam, fuhren beide Beteiligten bis zum Ortseingang Löhnberg. Während dieser Fahrt fuhr der vorher Geschädigte gegen das Heck des vorausfahrenden PKW-Anhänger Gespann. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.500 EUR. Es wurden zwei Unfälle mit wechselnden Verursachern aufgenommen.

10. Versuchter Wohnungs-ED Laubuseschbach

Laubuseschbach, Rohnstädter Weg

Nacht von Freitag, den 06. Dezember auf Samstag, den 07. Dezember 2024

[AK] In Laubuseschbach kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Rohnstädter Weg zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter manipulierten vergebens den Türrahmen, das Türblatt und das Türschloss einer Hauseingangstür eines Einfamilienhauses. Es entstand Schachschaden an der Hauseingangstür in Höhe von ca. 100 EUR. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung bitte an die Polizeidienststelle Weilburg.

11. Unfall mit Leichtverletztem - Winkels

Winkels, Nord-West-Straße

Samstag, den 07. Dezember 2024, 08.47 Uhr

[AK] Am Samstagmorgen kam es um 08:47 Uhr auf der Nord-West-Straße in Winkels zu einem Verkehrsunfall. Eine 81-jährige PKW-Fahrerin aus Mengerskirchen nahm einem 21-jährigen PKW-Fahrer aus Mengerskirchen an einer Kreuzung die Vorfahrt. Der 21-jährige wich dem PKW aus, durchbrach eine Baustellenabgrenzung und kam in einer Baugrube zum Stehen. Der PKW-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und ins Kreiskrankenhaus nach Weilburg verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR.

12. Klingelmännchen in Weilburg

Weilburg, Bereich Westerwaldstraße

Nacht von Samstag, den 07. Dezember auf Sonntag, den 09. Dezember 2024

[AK] In Weilburg zogen in der Nacht vom Samstag auf Sonntag 3 junge Männer im Bereich der Westerwaldstraße und den anliegenden Straßen umher und begangen an mehreren Häusern "Klingelstreiche". Grund war der anstehende Wegzug eines der drei "Rabauken" und die Schaffung eines letzten gemeinsames Erlebnisses. Nachdem sie von der Streife gestellt worden sind, zeigten sie Einsicht und entschuldigten sie sich sowohl bei der Polizei als auch bei den noch angetroffenen Anwohnern. Von Seiten der Polizei wird dem Wegziehenden alles Gute in seinem neuen Lebensabschnitt gewünscht!

