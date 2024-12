PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Staffelübergabe des Schutzmanns vor Ort bei der Polizeistation Limburg

Limburg (ots)

Staffelübergabe des Schutzmanns vor Ort bei der Polizeistation Limburg

In dieser Woche wird der bisherige Schutzmann vor Ort der Polizeistation Limburg, Polizeihauptkommissar Roger Wagner, seinen letzten Dienst versehen und nach Abbau seines noch ausstehenden Urlaubes in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

Seine Nachfolge tritt der 51-jährige Polizeioberkommissar Thorsten Schardt an, der ebenfalls seit vielen Jahren seinen Dienst in der Polizeidirektion Limburg versieht. Dank seiner bisherigen langjährigen dienstlichen Tätigkeiten als Hundeführer, Streifenbeamter und zuletzt häufig auch Wachhabender in Limburg ist er mit den örtlichen Strukturen im gesamten Zuständigkeitsbereich hervorragend vertraut.

Privat lebt der Vater dreier Kinder im benachbarten Rheinland-Pfalz und kann dort in seiner Freizeit auch häufig auf seinem Mountainbike angetroffen werden.

Um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten, versieht er bereits seit mehreren Wochen gemeinsam Dienst mit seinem Vorgänger.

Es ist ihm bei seiner neuen Aufgabe eine besondere Herzensangelegenheit, den beständigen Kontakt zu allen Bürgerinnen und Bürgern der jeweiligen Kommune, aber auch den engen Kontakt zur Verwaltung, den sozialen Trägern wie Schulen oder Kindertagesstätten sowie den Ortsvereinen zu pflegen und auszubauen. "Um das Vertrauensverhältnis zur Polizei zu stärken und das jeweilige Sicherheitsempfinden zu verbessern bin ich froh, auf die hervorragende Arbeit meines Vorgängers Roger Wagner aufbauen zu können. Er hat mir ein hervorragendes Netzwerk übergeben, welches ich sehr gerne fortführen werde.", führte Thorsten Schardt aus.

Der Schutzmann vor Ort bei der Polizeistation Limburg ist der polizeiliche Ansprechpartner für die Stadt Hadamar und die beiden Gemeinden Elz und Dornburg. Herr Schardt wird zukünftig regelmäßig zu Fuß und auf dem Dienstfahrrad in den Kommunen unterwegs und ansprechbar sein. Darüber hinaus erreichen Sie ihn unter (06431) 9140-104 oder per Mail unter svo-limburg-pst.ppwh@polizei.hessen.de.

Zum Hintergrund:

Der "Schutzmann vor Ort" bzw. die "Schutzfrau vor Ort" ist ein wesentlicher Baustein des vom Hessischen Innenministerium initiierten KOMPASS-Projektes, bei dem gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunen und den lokalen Sicherheitspartnern passgenaue Lösungen für die Probleme vor Ort erarbeitet und entsprechende Sicherheitsarchitekturen individuell weiterentwickelt werden sollen. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzung zu örtlichen Vereinen und Institutionen sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen, gehören die Schutzfrauen und Schutzmänner vor Ort zum Ortsbild der Kommunen. In ihrer Funktion sind sie in vielen Bereichen der Prävention tätig oder vermitteln spezielle Hilfsangebote.

