PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Sexuelle Belästigung am Bahnhof +++ Wohnungseinbrüche +++ Mit Baum kollidiert

Limburg (ots)

1. Sexuelle Belästigung am Bahnhof,

Limburg, Schiede, Donnerstag, 28.11.2024, 19:11 Uhr

(ms)Am vergangenen Donnerstagabend kam es am Bahnhof in Limburg zu einer sexuellen Belästigung. Gegen 19:00 Uhr ging ein Mann fußläufig vom Zentralen Omnibusbahnhof Nord in Richtung evangelischer Kirchengemeinde, als dieser auf eine Personengruppe zwischen sieben und zehn männlichen Personen traf. Zwei Personen aus dieser Gruppe sollen ihn an den Armen festgehalten und darüber hinaus obszöne Anspielungen gemacht und ihn unsittlich berührt haben. Nach Zeugenangaben können die beiden Täter als 25 bis 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, von schlanker Statur, mit schwarz-lockigen Haaren, Vollbart und arabischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Der eine Mann trug eine schwarze "Nike" Jacke, eine schwarze Jeans und weiße Turnschuhe. Der andere war mit einer braunen Jacke mit weißen Streifen im Schulterbereich und blauer Jeans bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. In Haus eingebrochen,

Merenberg-Allendorf, Lindenstraße, Dienstag, 03.12.2024, 11 Uhr bis 14:30 Uhr

(cw)Am Dienstagmittag nutzten Unbekannte in Merenberg-Allendorf die Abwesenheit der Bewohner aus, um in ein Haus einzubrechen.

Zwischen 11 Uhr und 14:30 Uhr gelangten der oder die Einbrecher über ein rückwärtiges Fenster in das Innere des Einfamilienhauses in der Lindenstraße. Einmal in das Haus gelangt, durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld und mehrere Gegenstände. Selbst ein im Haus befindlicher Hund schreckte den oder die Täter nicht ab. Hinweise auf die Tat oder den Täter nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Einbruch in Wohnhaus in Limburg,

Limburg-Eschhofen, Joseph-Schüßler-Straße, Dienstag, 03.12.2024, 15:45 Uhr bis 17:55 Uhr

(cw)In Limburg-Eschhofen wurde am Dienstagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Zwischen 15:45 Uhr und 17:55 Uhr betraten Unbekannte das Grundstück des Hauses in der Joseph-Schüßler-Straße und hebelten die Terrassentür auf. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht, bevor der oder die Täter mit Bargeld und diversen Gegenständen flüchtete. Wer in dem Zeitraum in der Nähe verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

4. Mit Baum kollidiert,

Bereich Limburg, Bundesstraße 49, Richtung Weilburg, Dienstag, 03.12.2024, 19:25 Uhr

(cw)Am Dienstagabend ereignete sich auf dem Zubringer auf die Bundesstraße 49 bei Limburg ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt.

Gegen 19:25 Uhr befuhr 54-Jähriger mit seinem VW in Limburg-Offheim den Zubringer auf die B49 in Richtung Weilburg. Im Bereich der Zufahrt kam der Mann ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer musste anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Der PKW war nicht länger fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des PKW war die Auffahrt auf die B49 in Richtung Weilburg nicht möglich. Der Sachschaden wird mit etwa 5.000 Euro beziffert.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell