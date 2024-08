Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Person auf einer Luftmatratze treibt vom Strand Freest in Richtung offene See

Wolgast (ots)

Am 23.08.2024 um 13:05 Uhr wurde die Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast von einem Hinweisgeber über eine Person auf einer Luftmatratze informiert, welche vom Strand in Freest in Richtung offene See trieb. Die 37-jährige Urlauberin war durch den Süd-West Wind der Stärke 5 schnell bis in Höhe des Einlaufkanals des EWN Lubmin abgetrieben. Ein zur Hilfe geeilter Kajakfahrer versuchte, die Luftmatratze in Richtung Land zu schleppen, was sich aber wegen des Windes schwierig gestaltete. Das alarmierte Polizeiboot " Breitling " war um 13:25 Uhr vor Ort und konnte gemeinsam mit dem Polizeischlauchboot MV 6 die Urlauberin sowie den Kajakfahrer an Bord nehmen und zum Hafen Freest verbringen. Die anschließende ärztliche Untersuchung vor Ort ergab, dass beide Personen wohlauf sind. Die Wasserschutzpolizei weißt in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Wind und Strömung nicht zu unterschätzen sind.

WSPI Wolgast

Arno Weidemann Polizeihauptmeister

