Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in der Lorientallee - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 08.03.2024, gegen 16 Uhr bis zum 11.03.2024, gegen 6:30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Container einer Baustelle in der Lorientallee ein. Gestohlen wurde nichts. Polizeikräfte konnten Spuren am Tatort sichern. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 350 Euro. Haben Sie die Tat in der Lorientallee gesehen oder können Sie Hinweise geben?

