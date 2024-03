Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung - Zeugenhinweise erbeten

Ludwigshafen (ots)

Ein 55-Jähriger meldete der Polizei, dass er gestern (11.03.2024) Mittag gegen 11 Uhr im Bereich der Unterführung zur Walzmühle durch einen unbekannten Mann geschlagen wurde. Zuvor konnte er beobachten, wie der Unbekannte am Berliner Platz mehrere Personen nach Geld fragte. Als er den Täter auf das Verhalten ansprach, wurde er von diesem beleidigt und gegen sein Bein getreten. Zur Personenbeschreibung konnte der 55-Jährige folgende Angaben machen: dunkel gekleidet, weiße Schuhe, schwarze Kappe (vermutliche der Marke Nike). Haben Sie die Tat im Bereich der Unterführung gesehen oder können Sie Hinweise zu dem Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

