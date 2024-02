Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: PKW-Diebstahl

Kirchheimbolanden / Albisheim (ots)

Am Freitag, dem 02.02.2024, wurde im Zeitraum von ca. 04.15 Uhr bis 04.45 Uhr in der Pfrimmtalstraße in Albisheim ein PKW BMW M2 Competition, Farbe silber, entwendet. Der oder die Täter entfernten nach dem Diebstahl in unmittelbarer Tatortnähe den im Fahrzeug verbauten GPS-Sender. Der Zeitwert des Fahrzeugs wird auf ca. 50000 EUR geschätzt. Zeugen, denen insb. im Tatzeitraum und davor, Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, die nicht in den örtlichen Bereich passten, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Kirchhheimbolanden, Tel.: 06352-9110, melden.

