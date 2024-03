Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Pkw entwendet

Velen (ots)

Tatort: Velen, Am Großen Kamp;

Tatzeit: zwischen 05.03.2024, 22.30 Uhr, und 06.03.2024, 06.00 Uhr;

Ein Auto gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Velen. Das grau lackierte Fahrzeug vom Typ Kia Sportage QLE mit BOR-Kennzeichen hatte auf einem Grundstück an der Straße "Am Großen Kamp" gestanden. Wie die Täter sich des Wagens bemächtigt haben, ist nicht bekannt. Es lässt sich jedoch nicht ausschließen, dass die Diebe die Funkverriegelung des Autos technisch manipuliert haben. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

