PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Widerstand gegen Polizeibeamte +++ Brand in Elz +++ Diebe unterwegs +++ Schockanruf von Bankmitarbeiterin verhindert

Limburg (ots)

1. Widerstand gegen Polizeibeamte, Limburg a.d. Lahn, Auf dem Schafsberg, Montag, 02.12.2024, 11:25 Uhr

(ms)Am späten Montagvormittag leistete ein Mann bei seiner Festnahme in einem Krankenhaus in Limburg Widerstand. Gegen 11:25 Uhr wurde eine Streife der Polizeistation Limburg zur Unterstützung eines renitenten Patienten gerufen, welcher Kleidungsstücke aus dem Krankenhaus gestohlen haben soll. Von den eintreffenden Beamten konnte der Dieb beim Verlassen des Krankenhauses angetroffen und festgenommen werden. Hierbei leistet er Widerstand. Der 36-jährige Mann wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation verbracht und darf sich nun wegen Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

2. Brand in Mehrfamilienhaus, Elz, Staffeler Weg, Montag, 02.12.2024, 18:03 Uhr

(ms)Am Montagabend brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Elz. Um 18:03 Uhr wurden Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus im Staffeler Weg gerufen. In einer Erdgeschosswohnung sei ein Feuer ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich drei Personen in dem Wohnhaus auf. Ein Bewohner musste von der Feuerwehr aus dem Obergeschoss gerettet werden. Die Bewohner wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen soll ein technischer Defekt den Brand verursacht haben, der Sachschaden wird auf über 150.000EUR geschätzt. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

3. Diebe gehen Baufahrzeuge an, Beselich, Obertiefenbach, Auf Springen, Freitag, 29.11.2024, 17:00 Uhr bis Montag, 02.12.2024, 07:40 Uhr

(ms)Am vergangenen Wochenende haben Diebe ein Bauunternehmen in Obertiefenbach heimgesucht und Fahrzeugteile im Wert von ca. 1.500EUR entwendet. Zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Montag, 07:40 Uhr sind Unbekannte auf ein umzäuntes Grundstück einer Baufirma in der Straße "Auf Springen" gelangt und stahlen aus vier Baumaschinen die verbauten Batterien und Bordcomputer. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

4. Kabeldiebstahl, Hadamar, Am Bruchborn, Freitag, 29.11.2024, 15:00 Uhr bis Montag, 02.12.2024, 07:15 Uhr

(ms)Am vergangenen Wochenende waren Kabeldiebe in Hadamar unterwegs. Zwischen Freitag, 15:00 Uhr und Montag, 07:15 Uhr hebelten unbekannte Täter einen Stromverteilerkasten einer Baustelle in der Straße "Am Bruchborn" auf und stahlen 80 Meter Stromkabel im Wert rund 1.200EUR. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

5. Einbruch in Schnellimbiss, Limburg a.d. Lahn, Eschhofen, Bahnhofstraße, Sonntag, 01.12.2024, 22:30 Uhr bis Montag, 02.12.2024, 17:00 Uhr

(ms)In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Einbrecher in einen Dönerimbiss in Limburg a.d. Lahn ein. Zwischen 22:30 Uhr und 17:00 Uhr gelangten die Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Geschäft in der Bahnhofstraße und erbeuteten eine geringfügige Summe an Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

6. Schockanruf von Bankmitarbeiterin verhindert, Limburg, Montag, 02.12.2024

(ms)Am gestrigen Montag konnte in Limburg ein Betrug in Form eines Schockanrufes von einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin verhindert werden. Um die Mittagszeit gelang es Betrügern eine Frau aus Mengerskirchen unter Vorspielen eines schrecklichen Unfallereignisses in der Familie dazu zu bewegen, eine Bankfiliale aufzusuchen, um eine vermeintliche Kaution zu begleichen. Einer Bankmitarbeiterin kam dies verdächtig vor, daher klärte sie über die Betrugsmasche auf. Eine Geldübergabe konnte dadurch verhindert werden. Der Schockanruf ist eine Masche, die sich gezielt an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger richtet. Diese "Zielgruppe" informiert sich möglicherweise nicht regelmäßig über derartige Delikte und ist dann im schlimmsten Fall überfordert, wenn sich die Betrüger als vermeintliche Polizei am Telefon melden und durch ihr geschultes und hochprofessionelles Auftreten gezielt die Ängste und Sorgen ihrer Opfer ausnutzen. Oft ist gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe auch der Wunsch besonders groß, ihren Kindern oder Enkelkindern zu helfen. Deshalb bittet die Polizei: Überlegen Sie, wer in Ihrem Bekanntenkreis noch nicht von dieser Betrugsmasche gehört haben könnte und sprechen Sie diese Personen gezielt darauf an! Nur so kann dem Treiben ein Riegel vorgeschoben werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell