PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Die Polizei in Limburg belobigt Bürgerinnen und Bürger für Zivilcourage

Die Polizei in Limburg belobigt Bürger für Zivilcourage,

Limburg, Mittwoch, 27.11.2024

Am Mittwoch, den 27.11.2024 fand in den Räumlichkeiten der Polizeidirektion Limburg-Weilburg eine besondere Feierstunde statt. Mehrere Bürger wurden für ihr vorbildliches Verhalten belobigt, durch welches sie maßgeblich Straftaten verhindert oder Gefahren abgewehrt hatten.

Um 15 Uhr begrüßten Michael Köberle, Landrat des Landkreises Limburg-Weilburg, Paul Baier, stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Limburg-Weilburg und Martin Schlögl, Leiter der Polizeistation Limburg, fünf Bürger in der Polizeidirektion Limburg. Im Beisein weiterer Gäste ließen diese bei Kaffee und Gebäck und in lockerer Runde die Ereignisse nochmal Revue passieren.

Zwei Männer gingen am 26.01.2024 dazwischen, als eine Gruppe Jugendlicher auf eine Person einschlug. Durch ihr beherztes Eingreifen bewahrten sie die angegriffene Person vor weiteren Verletzungen und trugen zur Ergreifung der Täter bei.

Ein weiterer Mann wurde am 19.02.2024 in einem Wohngebäude auf zwei Personen aufmerksam. Eine der Personen griff den Anderen mit einem Messer an und verletzte diesen. Der Zeuge griff ein und wurde selbst von dem Angreifer bedroht. Durch das selbstlose Verhalten des Zeugen konnte die angegriffene Person fliehen.

Bereits am 30.07.2023 meldete ein Mann, dass eine vor ihm fahrende Person starke Fahrunsicherheiten zeigte und andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Er kontaktierte umgehend den Polizeinotruf und gab über 15 Minuten bis zum Eintreffen der Streifen laufende Standortmeldungen durch. So ermöglichte er nicht nur die Strafverfolgung, sondern verhinderte so auch mögliche Verkehrsunfälle.

Am 23.05.2023 hörte ein Mann ein Telefongespräch einer älteren Dame mit. Aus dem Gespräch wurde klar, dass die Frau vermutlich einem "Schockanruf" aufgesessen war. Der Bürger sprach die Frau an und versuchte sie über die Masche aufzuklären. Da sie sich nicht überzeugen ließ, rief der Mann die Polizei und verhinderte so, dass die Frau betrogen wurde.

Sowohl Herr Köberle als auch Herr Baier sprachen im Namen aller Bürgerinnen und Bürger den Personen ihren Dank aus. Sie betonten, wie wichtig und ehrenwert das Verhalten der Teilnehmer gewesen war, da dank ihres Eingreifens weiterer Schaden abgewendet werden konnte. Alle fünf erhielten Präsente der Polizeidirektion Limburg-Weilburg und des Landkreises Limburg-Weilburg.

