PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Wohnungseinbrüche in Münster & Niederselters +++ versuchte Wohnungseinbrüche in Münster & Niederweyer +++ Fahranfänger flüchtet alkoholisiert nach Unfall +++ Zigarettenautomat aufgesprengt

Limburg (ots)

1. Wohnungseinbruchdiebstahl in Münster

Tatort: 65618 Selters (Taunus) OT Münster, Am Hölzersbach Tatzeit: Donnerstag, 05.12.2024, 07:00 Uhr bis Freitag, 06.12.2024, 21:43 Uhr

Sachverhalt:

(sw) In der Zeit von Donnerstagmorgen bis Freitagabend nutzen unbekannte Täter die Abwesenheit der 82 Jahre alten Hausbesitzerin aus und brachen in das Einfamilienhaus in Münster ein. Es wurde die Außentür des Wintergartens aufgebrochen, wodurch sich so Zugang zum Haus verschafft werden konnte. Nachdem nahezu alle Räume durchwühlt wurden, verließen die Täter den Tatort. Derzeit kann noch nicht gesagt werden, was entwendet wurde.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Wohnungseinbruchdiebstahl in Niederselters

Tatort: 65618 Selters (Taunus) OT Niederselters, Haintchener Straße Tatzeit: Freitag, 06.12.2024, 16:30 Uhr 18:00 Uhr

Sachverhalt:

(sw) Am Freitagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Niederselters und erbeuteten nach ersten Angaben Schmuck im Wert von ca. 5.000,00EUR. Die 58 Jahre alte Hausbesitzerin war zur Tatzeit nicht zu Hause und stellte die Tat erst bei ihrer Wiederkehr fest, da die Terrassentür offen stand.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Münster

Tatort: 65618 Selters (Taunus) OT Münster, Am Hölzersbach Tatzeit: Freitag, 06.12.2024, 20:50 Uhr

(sw) Am Freitagabend versuchte ein unbekannter Täter das Grundstück der 70 Jahre alten Hauseigentümerin zu betreten, um dort einzubrechen. Es wurde bereits damit begonnen, ein Fenster aufzuhebeln, als die Eigentümerin des Einfamilienhauses, die zu diesem Zeitpunkt zu Hause war, die Geräusche auf ihrem Grundstück bemerkte und geistesgegenwärtig die Rollläden herunterließ. Dadurch wurde der Täter in seinem Vorhaben gestört und flüchtete.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Niederweyer

Tatort: 65589 Hadamar OT Niederweyer, Kirchstraße 3 Tatzeit: Freitag, 06.12.2024, 23:12 Uhr

Sachverhalt:

(sw) Am späten Freitagabend versuchten unbekannte Täter an einem Mehrfamilienhaus die Terrassentür der Erdgeschosswohnung in Niederweyer aufzubrechen. Der Versuch misslang und die Täter verließen das Grundstück unverrichteter Dinge. Ein im Feldweg bereitgestellter schwarzer Pkw diente den Tätern als Fluchtfahrzeug.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

5. Fahranfänger flüchtet alkoholisiert von der Unfallstelle

Unfallort: 35781 Weilburg, Bahnhofstraße Unfallzeit: Freitag, 06.12.2024, 18:54 Uhr

(fd) Am Freitagabend kam es in Weilburg im Innenstadtbereich zu einer Verkehrsunfallflucht, nachdem der Verursacher einem warteten Pkw auffuhr und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Durch den Unfall wurde eine weitere Beteiligte leicht verletzt. Bei der nachfolgenden Kontrolle durch die Polizei konnte der Verursacher erheblich alkoholisiert angetroffen werden. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten über Notruf einen auffällig fahrenden Pkw, VW Golf, der in Weilburg die Frankfurter Straße stadtauswärts befuhr. Das Fahrzeug sei zudem im Frontbereich beschädigt. Zuvor kam es an der Einmündung Frankfurter Straße / Weilstraße zu einem Auffahrunfall, verursacht durch den VW Golf. Eine Streife der Polizeistation Weilburg konnte den Pkw auf der Kreisstraße 420, im Bereich Weilmünster-Laimbach, kontrollieren. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 18-jährige Unfallverursacher aus dem Landkreis Limburg-Weilburg alkoholisiert ist. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Dies führte dazu, dass der im Juni 2024 erworbene Führerschein sichergestellt wurde. Anschließend wurde der 18-jährige zur Polizeistation Weilburg verbracht und ihm dort durch einen hinzugerufenen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Verkehrsdelikte wurde eingeleitet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Rufnummer 06471 39860 in Verbindung zu setzen.

6. Zigarettenautomat in Weilmünster aufgesprengt

Tatort: 35789 Weilmünster, Weilstraße

Tatzeit: Freitag, 06.12.2024, 21:31 Uhr

(fd) Durch unbekannte Täter wurde am Freitagabend der Zigarettenautomat auf einem Klinikgelände in Weilmünster mittels eines unbekannten Tatmittels aufgesprengt und Bargeld sowie Zigaretten erbeutet. Zeugen meldeten über Notruf ein lautes Knallgeräusch aus dem Bereich des Klinikgeländes in Weilmünster. Es stellte sich heraus, dass der dort aufgestellte Zigarettenautomat auf unbekannte Art und Weise aufgesprengt wurde. Dadurch löste sich der Automat teilweise aus der Wandverankerung und die Tür des Automaten öffnete sich, sodass der oder die Täter Zugriff auf das Münzfach und die Zigaretten erlangten. Nach ersten Erkenntnissen wurden Zigaretten und Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, melden sie diese bitte an die Kriminalpolizei in Limburg 06431 9140-0 oder die Polizeistation in Weilburg 06471 9386-0.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell