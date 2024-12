PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Unfall verursacht und geflüchtet +++ Kompaktraktor bei Verkehrsunfall umgekippt +++ Wintereinbruch beschäftigt die Polizei Limburg

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Weilburg, Zevenaarstraße, Donnerstag, 5.12.2024, 16:30 Uhr bis 17:55 Uhr

(cw)In Weilburg brachen am Donnerstagnachmittag Einbrecher in ein Wohnhaus ein. Die Täter nutzten zwischen 16:30 Uhr und 17:55 Uhr die beginnende Dunkelheit und begaben sich auf ein Grundstück in der Zevenaarstraße. Anschließend hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und betraten widerrechtlich das Haus. Im Inneren durchsuchten sein die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und Bargeld. Mit diversen Gegenständen flüchteten die Einbrecher nach der Tat. In den Herbst- und Wintermonaten und der damit einhergehenden "dunklen Jahreszeit" sind die Rahmenbedingungen für Einbrecher besonders günstig. Sowohl reisende als auch ortsansässige Täter machen sich die früh einsetzende Dämmerung und Dunkelheit zu Nutze, um unbemerkt in Häuser, Wohnungen oder gewerbliche Objekte einzubrechen. Da die polizeiliche Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit gerade bei Einbrüchen oftmals an ihre Grenzen stößt, braucht die Polizei die Hilfe aller Bürgerinnen und Bürger. Denn: Wer genau hinhört, hinsieht und anschließend verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei mitteilt, kann einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung einer Straftat oder sogar zur Täterfestnahme leisten. Wer in der Straße in dem Zeitraum verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Unfall verursacht und geflüchtet,

Bereich Limburg, Bundesstraße 8, Anschlussstelle Limburg-Süd, Donnerstag, 5.12.2024, 11:50 Uhr

(cw)Donnerstagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 8 bei Limburg ein Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin flüchtete vom Tatort.

Gegen 11:50 Uhr standen die 41-jährige Fahrerin eines Daimler und eine 56-Jährige mit ihrem VW auf der Bundesstraße 8 an der Kreuzung Pariser Straße / BAB 3 in Richtung Lindenholzhausen. Als die Ampel für die beiden Frauen auf grün schaltete, fuhren beide los. Zur gleichen Zeit beabsichtigte eine unbekannte Frau, mit ihrem grünen Mini Cooper, von der Autobahn kommend, ebenfalls auf die B8 aufzufahren. Dabei achtete sie nicht auf die beiden bevorrechtigten Fahrzeuge. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 41-Jährige aus und kollidierte mit dem VW. Der grüne Mini Cooper fuhr weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von 2.500 Euro. Hinweise auf die Tat oder die Fahrerin nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Kompakttraktor bei Verkehrsunfall umgekippt, Bereich Dornburg, Landesstraße 3278, zwischen Niederzeuzheim und Frickhofen, Freitag, 6.12.2024, 6:30 Uhr

(cw)Am Freitagmorgen ereignete sich auf der Landesstraße 3278 bei Dornburg ein folgenreicher Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 6:30 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Kompakttraktor die L 3278 (Limburger Straße) in Richtung Niederzeuzheim. In Höhe der Einmündung zur Frickhöfer Straße kam es zum Verkehrsunfall, als ein 32-jähriger mit seinem BMW auf den Traktor auffuhr und dieser umkippte. Der 66-Jährige wurde dadurch schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der jüngere Mann verletzte sich und kam in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße bis 10:50 Uhr gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

4. Wintereinbruch beschäftigt die Polizei Limburg, Limburg und Weilburg, Donnerstag, 5.12.2024

(cw)Schneefälle und zugeschneite Fahrbahnen forderten am Donnerstag die Polizeistationen Limburg und Weilburg.

Nachdem im Laufe des Tages die Schneefälle immer stärker geworden waren, kam es in der Folge zu mehreren Einsätzen der Polizei. An mehreren Orten im Landkreis blieben LKW und PKW an Steigungen liegen oder kamen von der Straße ab. Auch kam es zu mehreren Verkehrsunfällen, die glücklicherweise alle glimpflich verliefen. Ursache war in mehreren Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und ungeeignete Reifen. Zudem kam es im gesamten Dienstgebiet zu zeitweiligen Verkehrsbehinderungen.

