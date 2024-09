POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 22.09.2024

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

++ Einbruch ++

Harpstedt-Beckeln. Im Laufe der letzten Woche kam es in Klein Köhren zu einem Einbruch in das dortige Dorfgemeinschafts- bzw. Schützenhaus. Unbekannte Täter drangen gewaltsam sowohl in das Gebäude selbst, als auch in einen angrenzenden Werkzeugschuppen ein. Entwendet wurde dabei u.a. ein Aufsitzrasenmäher. .

++ Einbruch ++

Wardenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Oldenburger Straße zu einem Einbruch in einen Friseursalon. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Geschäftsräume ein und entwendeten Wertgegenstände. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

.

++ Einbruch ++

Ganderkesee. Im Zeitraum von Freitag, 18.00 Uhr bis Samstag, 07.30 Uhr, kam es in der Schönemoorer Landstraße zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft. Unbekannte Täter drangen über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und entwendeten mehrere Gegenstände.

Zeugen zu vorstehenden Einbruchstaten werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

