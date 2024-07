Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Altdorf - Fahrerflucht auf der B3, Zeugen gesucht

Ettenheim, Altdorf (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 1:45 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B3 mit anschließender Fahrerflucht eines Unbekannten. Der Gesuchte fuhr auf der Höhe einer Tankstelle mit seinem dunklen Pkw auf den Anhänger eines an einer Ampel anfahrenden Audis auf. Ohne anzuhalten und seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete er mutmaßlich über eine rote Ampel in Richtung Ringsheim. An dem Pkw und am Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Beamten des Polizeiposten Ettenheim sind nun auf der Suche nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten. Hinweise bitte an die Telefonnummer 07822 44695-0 angeben. /jo

