POL-OG: Hausach - Im Vorbeifahren bespuckt?

Achern, Gamshurst (ots) - Zu einem tödlichen Badeunfall kam es am Dienstagabend am Baggersee in der Straße "Am Risisee". Gegen 19:30 Uhr war ein 77-Jähriger in Begleitung seiner Ehefrau ins Wasser gegangen und offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache bewusstlos geworden. Nachdem seine Frau den Mann wieder an Land bringen konnte, begannen Badegäste umgehend mit der Reanimation, welche der alarmierte Rettungsdienst ...

