Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Nordenham vom 22.09.2024

Delmenhorst (ots)

++ Trunkenheit im Verkehr ++

Am Freitag, 20.09.2024, um 21:54 Uhr, befuhr die 29-jährige Fahrerin eines Hyundai die Bahnhofstraße in Nordenham. Aufgrund einer auffälligen und unsicheren Fahrweise wurde der Hyundai angehalten und die Fahrzeugführerin kontrolliert. Bei der Überprüfung ihrer Fahrtauglichkeit wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Es konnte ein vorläufiger Wert von 1,45 Promille ermittelt werden. Aufgrund dieser Feststellung wurden die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

.

++ Fahrradfahrerin schwer verletzt ++

Am Freitag, 20.09.2024, kam es im Stadtgebiet von Nordenham gleich zu zwei Radfahrunfällen, wobei die alleinbeteiligten Radfahrerinnen jeweils zu Fall kamen und sich schwere Verletzungen zuzogen. In einem Fall befuhr eine 70-jährige Fahrerin gegen 12:36 Uhr die Straße Danziger Platz in Richtung Liegnitzer Straße. Sie hielt an und wollte vom Fahrrad absteigen. Sie blieb am Rahmen des Rades hängen, so dass sie stürzte. Sie zog sich an einem Bein derart schwere Verletzungen zu, so dass sie mittels eines herbeigerufenen Rettungshubschraubers in das Klinikum nach Oldenburg geflogen werden musste. Zu einem weiteren Ereignis kam es gegen 13:05 Uhr in der Ludwigstraße in Richtung Bahnhofstraße. Hier kam eine 50-jährige Pedelec-Fahrerin während der Fahrt aus Unachtsamkeit gegen den Bordstein und stürzte auf die Fahrbahn. Sie schlug mit dem Kopf auf und wurde schwer verletzt. Einen Fahrradhelm hatte sie nicht getragen. in Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

.

++ Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer ++

Am Freitag, 20.09.2024, um 16:58 Uhr, befuhr ein 22-jährige Motorradfahrer aus der Wesermarsch in Butjadingen die Straße Kleintossens in Richtung Tossens. Beim Durchfahren einer Linkskurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kam alleinbeteiligt zu Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich am Bein und musste in der Helios-Klinik stationär aufgenommen werden. Am Motorrad wurde ein geschätzter Sachschaden von ca. 10000 Euro verursacht.

.

++ Verkehrsunfall mit zwei verletzten Pedelec-Fahrern ++

Am Samstag, 21.09.2024, um 14:00 Uhr, befuhren eine 65-jährige und ein 62-jähriger mit ihren Pedelec in Tossens gemeinsam den auch für Radfahrer freigegebenen Gehweg der Nordseeallee in Richtung Tossenser Straße. Als der 62-jährige vorbeifahren wollte, kam es zu einer Berührung der beiden Fahrradlenker, wobei diese sich verhakten. Aufgrund dessen kamen beide zu Fall. Der 62-jährige schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Ein herbeigerufener Rettungshubschrauber flog ihn vorsorglich in das Klinikum nach Oldenburg. Die 65-jährige zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Beide hatten keinen Fahrradhelm getragen. An den Rädern wurde nur geringer Sachschaden verursacht.

Für Rückfragen zu vorstehenden Sachverhalten wenden Sie sich bitte an die Polizei Nordenham unter 04731/2694-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell