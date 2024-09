Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw mit anschließender Unfallflucht - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag den 20.09.2024 gegen 16:00 Uhr kam es auf der Dungenstraße im Einmündungsbereich zur Lübecker Straße in Brake zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 15-jährigen Fahrradfahrer. Beide befuhren die Dungenstraße in Fahrtrichtung Poggenburgerstraße. Der unbekannte Fahrer übersah beim Abbiegen in die Lübecker Straße den Fahrradfahrer und kollidierte in Folge dessen mit dem Hinterrad des Fahrrads. Dies brachte den Jugendlichen zu Fall, wodurch dieser sich leichte Verletzungen zuzog. Der Pkw-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerkannt vom Unfallort. Bei dem Pkw handelt es sich vermutlich um ein Firmen- oder Handwerkerfahrzeug. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden.

