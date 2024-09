Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis entzieht sich mit hoher Geschwindigkeit einer Kontrolle durch die Polizei

Delmenhorst (ots)

Ein Mann ohne Fahrerlaubnis hat sich am Donnerstag, 19. September 2024, gegen 12:15 Uhr, einer Polizeikontrolle entzogen und ist dabei rücksichtslos und mit hoher Geschwindigkeit durch Delmenhorst gefahren.

Der 34-jährige Bremer war mit einem VW auf der Cramerstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als er im Bereich der Querstraße auf einen sich nähernden Streifenwagen aufmerksam wurde, beschleunigte er und entfernte sich mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h über den Hasporter Damm in Richtung Seestraße. Nachdem er nach links in die Amundsenstraße abgebogen war, verloren die Beamten die Sicht auf das Fahrzeug. Im Rahmen der Fahndung stellte die Polizei den abgestellten VW mit demontierten Kennzeichen in der Straße "An der Riede" fest. In unmittelbarer Nähe trafen sie einen Mann an, der der Person, die zuvor am Lenkrad saß, ähnelte. Er wurde kontrolliert, war im Besitz der Fahrzeugschlüssel und trug die Kennzeichen bei sich. Die weitere Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Test zeigte den Konsum von Kokain und Marihuana an.

Gegen den Mann wird wegen der Fahrweise wegen eines möglichen Kraftfahrzeugrennens und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Wegen der möglichen Beeinflussung durch Drogen war die Entnahme einer Blutprobe erforderlich. Um eine weitere Teilnahme am Straßenverkehr zu verhindern, stellten die Beamten zudem die Fahrzeugschlüssel sicher.

Wer die Fahrweise des 34-Jährigen beobachtet hat und auf der Flucht möglicherweise gefährdet wurde, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

