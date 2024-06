POL-HB: Nr.: 0316 --Betrunkener Fahrer beschädigt mehrere Autos

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Klaus-Groth-Straße Zeit: 02.06.24, 23.15 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag touchierte ein Autofahrer in Obervieland beim Wenden eine Baustellenabsicherung und entzog sich einer anschließenden Polizeikontrolle. Seine Flucht endete an einem Baum. Der Fahrer reagierte in der Straße Hinterm Sielhof nicht auf die Anhaltesignale des Streifenwagens und fuhr ...

