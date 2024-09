Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Dachstuhls eines Einfamilienhauses

Delmenhorst (ots)

Am Freitag den 20.09.2024 gegen 18:00Uhr kam es nach Bitumenarbeiten zu einem Brand des Dachstuhls eines Einfamilienhauses im Theodor-Dirks-Weg in Brake. Die freiwilligen Feuerwehren Brake und Golzwarden konnten mit etwa 50 Einsatzkräften das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Bewohner des Hauses haben sich zuvor eigenständig retten können. Die Polizei musste für die Löscharbeiten die Straße vorübergehend sperren. Am Brandobjekt entsteht ein geschätzter Sachschaden von 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Brandobjekt ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

