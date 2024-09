Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Autobahnpolizei vom 22.09.2024

Delmenhorst (ots)

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der BAB 1 (Gem. Großenkneten) - Fahrer legt gefälschten Führerschein vor ++

Am Samstag, 21. September 2024, gegen 14:30 Uhr, wurde ein PKW aus Hamburg, in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Wildeshausen-West einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der 35-jährige Fahrer händigte in diesem Rahmen einen rumänischen Führerschein aus, bei dem es sich um eine Fälschung handelte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

.

++ Trunkenheit im Verkehr auf der BAB 1 (Gem. Stuhr) - Fahrer unter Medikamenteneinfluss ++

Am Sonntag, 22. September 2024, gegen 00:10 Uhr, war ein PKW aus Plön in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum, schlangenlinienfahrend aufgefallen. Bei der Kontrolle des 47-järigen Fahrers wurde festgestellt, dass seine Fahrtüchtigkeit durch die Einnahme ihm verschriebener, starker Medikamente beeinträchtigt und er nicht mehr in der Lage war, seinen PKW sicher zu führen. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

.

++ Verkehrsunfall mit einem Beteiligten PKW auf der A 1 (Gem. Lohne) - Strafverfahren gegen Fahrer eingeleitet - Hoher Sachschaden ++

Am Sonntag, 22. September 2024, gegen 03:50 Uhr, wurde auf der A 1, in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne ein parkender PKW auf einem abgesperrten Fahrstreifen angetroffen. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurden erhebliche Unfallspuren im Frontbereich festgestellt, die darauf schließen ließen, dass mit diesem Fahrzeug ebenfalls vorgefundene, beschädigte Warnbaken überfahren wurden. Der 78-jährige Fahrer aus Nordrhein-Westfalen befand sich noch schlafend im PKW und wurde daraufhin geweckt. Er wies Auffälligkeiten auf, die auf Müdigkeit und Einschlafen als Unfallursache schließen ließen. Aufgrund des Verdachts des Vorliegens körperlicher und/oder geistiger Einschränkungen und einer damit möglichen Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeugen, wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der PKW musste abgeschleppt werden, der Fahrer setzte seine Reise mit dem Zug fort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

.

++ Verkehrsunfallflucht mit einem Beteiligten PKW auf der A 1 (Gem. Lohne) - Fahrerin unter Alkoholeinfluss - Strafverfahren eingeleitet ++

Am Samstag, 21. September 2024, gegen 23:00 Uhr, kam es auf der A 1, in Fahrtrichtung Hamburg, in der Anschlussstelle Lohne zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW. Die 36-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Vechta befuhr die Auffahrt Richtung Hamburg und kam von der Fahrbahn ab, wo sie erst verschiedene Verkehrszeichen beschädigte und sich dann festfuhr. Sie entfernte sich daraufhin von ihrem PKW, wurde aber im Rahmen der Fahndung angetroffen. Bei ihr wurde eine erhebliche Alkoholbeeinflussung von 2,81 Promille festgestellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie Unfallflucht eingeleitet. Es wurden eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der PKW musste mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell