Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zirkus im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt

Der Zirkus am Messplatz geriet zwischen Donnerstagabend (30.5.) Freitagmorgen (31.5.) in das Visier Krimineller. Nach momentanem Kenntnisstand entwendeten Unbekannte mehrere Hundert Plakate vom Zirkusgelände. Außerdem zerschnitten Kriminelle einen Großteil der im Stadtgebiet verteilten Plakate und entwendeten bedruckte Planen, die an verschiedenen Orten aufgehängt waren.

Durch die Vandalen entstand nach bisherigen Ermittlungen ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden Sie gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 43) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

