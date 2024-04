POL-OL: Polizei im Ammerland: Sicherheit erfahren - Eine informative Radtour mit der Polizei

Oldenburg (ots) - In der Nacht zu Freitag, den 19.04.24, um 03:15 Uhr, brechen noch unbekannte Täter in eine Taxizentrale in der Bahnhofstraße in Bad Zwischenahn ein und entwenden einen Würfeltresor mit Bargeld. Um in die Räume der Taxizentrale zu gelangen, klettern die Täter auf das Dach des Bahnhofsgebäudes ...

mehr