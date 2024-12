PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Wohnhaus +++ Wohnungseinbruch in Hadamar +++ Einbruch in Gaststätte scheitert

Limburg (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Bad Camberg, Erbach,

Vorm Grenzgraben, Samstag, 07.12.2024, 12 Uhr bis 19:20 Uhr

(cw)Am Samstag brachen Unbekannte in ein Haus in Bad Camberg-Erbach ein. Fündig wurden sie jedoch nicht.

Zwischen 12 Uhr und 19:20 Uhr verschafften sich Einbrecher Zutritt zu dem Haus in der Straße "Vorm Grenzgraben", nachdem sie zuvor eine Terrassentür aufhebeln konnten. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume, verließen aber nach ersten Erkenntnissen das Gebäude ohne Beute. Hinweise nimmt in diesem Fall die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Wohnungseinbruch in Hadamar,

Hadamar, Ostpreußenstraße, Freitag, 06.12.2024 bis Sonntag, 08.12.2024, 12:15 Uhr

(cw)Im Laufe des Wochenendes war in Hadamar ein Einfamilienhaus das Ziel von Einbrechern.

Zwischen Freitag und Sonntagmittag, 12:15 Uhr, suchten Einbrecher das Haus in der Ostpreußenstraße heim und drangen über ein Fenster in das Innere ein. Nachdem sie alle Räume durchsucht hatten, flohen die Täter. Unklar ist noch, ob sie Gegenstände erbeuten konnten. Wer an diesem Wochenende in der Ostpreußenstraße verdächtige Personen wahrnehmen oder die Tat beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Gaststätte scheitert,

Weilburg, Mauerstraße, Samstag, 07.12.2024, 23 Uhr bis Sonntag, 08.12.2024, 10 Uhr

(cw)In der Nacht auf Sonntag versuchten Unbekannte, in ein Restaurant in Weilburg einzudringen.

Zwischen 23 Uhr und 10 Uhr versuchten Einbrecher, in das Lokal in der Mauerstraße einzubrechen, indem sie eine rückwärtige Tür aufbohren wollten. Es blieb jedoch beim Versuch, da die Tür standhielt und die Täter nicht in das Lokal vordringen konnten. Zusätzlich schlugen sie jedoch auch eine Plexiglasscheibe ein. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

