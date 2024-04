Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisste wieder aufgetaucht, Werkzeug aus Kleintransporter geklaut, Zeugensuche nach Unfallflucht

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Vermisste ist wieder da - Dreieich

(cb) Die seit Dienstagvormittag (16. April) vermisste 15-Jährige ist wohlbehalten in Uelzen (Niedersachsen) angetroffen worden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

2. Werkzeug aus Kleintransporter geklaut - Heusenstamm

(cb) Aus einem in der Karlsbader Straße (10er Hausnummern) abgestellten weißen Citroen Jumpy klauten bislang unbekannte Täter, zwischen Donnerstag und Freitag, verschiedene Werkzeuge. Ersten Erkenntnissen nach schnitten die Unbekannten die Verkleidung der Schiebetür auf und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Aus diesem klauten sie verschiedene Werkzeuge im Wert von etwa 6.000 Euro; zudem verursachten sie am Kleintransporter einen Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro. Zu einem ähnlich gelagerten Fall kam es ebenfalls zwischen Donnerstag und Freitag in der Feldbergstraße (20er Hausnummern). Auch hier haben bislang unbekannte Täter die Außenverkleidung des weißen Mercedes Sprinter aufgeschnitten und entwendeten sodann aus dem Fahrzeuginneren zwei Baumaschinen. Der entstandene Sachschaden bei dem Mercedes liegt bei etwa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Offenbach prüft einen Tatzusammenhang beider Taten und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Wer fuhr gegen den schwarzen Opel Adam? - Obertshausen/Hausen

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch in der Albert-Schweitzer-Straße in Höhe der Hausnummer 40 sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 3.000 Euro geschätzten Schadens an einem schwarzen Opel Adam. In der Zeit zwischen 8 und 16.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken die hintere Stoßstange des am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagens. Hinweise nimmt die Polizei in Heusenstamm telefonisch unter 06104 6908-0 entgegen.

Offenbach, 19.04.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell