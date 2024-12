Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (464/2024) Taschendiebe schlagen im Landkreis Göttingen zu - Polizei rät zu besonderer Vorsicht in der Vorweihnachtszeit

Göttingen (ots)

LANDKREIS GÖTTINGEN (jk) - Leider kommt es erfahrungsgemäß in der Vorweihnachtszeit, gerade auf Weihnachtsmärkten und Plätzen mit großem Gedränge vermehrt zu Taschendiebstählen. Gleiches gilt auch für Busse und deren Haltestellen. Opfer sind oftmals ältere Menschen, aber auch jüngere Menschen können betroffen sein.

In der Polizeiinspektion Göttingen ist es in den zurückliegenden Tagen in Osterode, Hann. Münden und Bovenden (Landkreis Göttingen) zu mehreren Geldbörsendiebstählen gekommen. Alle Taten ereigneten sich in Discountern und Supermärkten.

Die Täter schlagen in der Regel nicht alleine zu. Häufig gehen drei Täter so vor, dass der erste Täter das Opfer ablenkt, etwa in Form eines Gespräches oder durch Anrempeln. Ein Komplize greift in die Tasche des Opfers und übergibt das Diebesgut an einen dritten Mittäter, der unerkannt in der Menge verschwindet.

Angesichts der aktuelle Taten rät die Polizei Göttingen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Tragen Sie Taschen diagonal am Körper, die Öffnung zum Körper! Verstauen Sie die Geldbörse in einer verschließbaren Tasche, z.B. in der Innentasche! Lassen Sie Ihre Tasche nicht unbeaufsichtigt. Auch nicht im Rollator oder Einkaufswagen! Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Seien Sie vorsichtig im Gedränge! Seien Sie misstrauisch bei Hilfsangeboten sein (scheinbar zufälliges ansprechen) Führen Sie keine unnötig großen Bargeldbeträge mit! Achten Sie auf verdächtige Personen - etwa beim Geldabheben am Geldausgabeautomaten! Bitten Sie resolut um Diskretion! Vorsicht beim Bezahlen (PIN verdeckt eingeben / Bargeldmengen diskret einstecken) Vermeiden Sie Anreize - etwa das gut sichtbare Handy oder Portmonee in der Gesäßtasche! Seien Sie resolut und aufmerksam. Das hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun! Melden Sie verdächtige Personen der Polizei über den Notruf 110!

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/diebstahlgefahr-im-weihnachtstrubel-achten-sie-auf-ihre-wertsachen/

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell