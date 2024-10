Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Bankmitarbeiterin ergaunert fünfstelligen Betrag

Hamm (ots)

Eine falsche Bankmitarbeiterin hat am Dienstag, 22. Oktober, eine Seniorin aus Hamm um eine hohe Geldsumme betrogen.

Die 75-Jährige erhielt am Nachmittag einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin ihrer Hausbank. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es der Betrügerin, dass die Frau mehrere Beträge in insgesamt fünfstelliger Höhe auf ein Fremdkonto überwies.

Angeblich sei das Onlinebanking-Konto gehackt worden und das vorhandene Geld müsse deswegen nun auf ein neues Konto in Sicherheit gebracht werden. Die unter Druck gesetzte Seniorin gab daraufhin mehrere Überweisungsaufträge in ihrer Authentifizierung-App frei. Als das Betrugsopfer im Nachgang stutzig wurde, informierte sie ihre Bank und die Polizei und der Schwindel flog auf.

Der erste und sicherste Präventionstipp der Polizei Hamm: Auflegen!

Weiterhin gilt:

PIN- oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben werden - auch nicht am Telefon oder per E-Mail. Auch ein echter Bankmitarbeiter fragt nicht nach diesen Nummern oder Passwörtern. Keine Links öffnen, die per SMS verschickt wurden. Bestätigen Sie keine Freigabeaufforderungen in der entsprechenden App. Haben Sie Zweifel, kontaktieren Sie ihre Bank und die Polizei. (hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell