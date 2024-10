POL-HAM: Betrunkene Radfahrerin prallt gegen Mercedes

Hamm-Heessen (ots) - Bei einem Einbruch in ein Bürogebäude haben Unbekannte zwischen 22 Uhr am Montag, 21. Oktober, und 8 Uhr am folgenden Morgen mehrere Schränke durchwühlt und Bargeld gestohlen. Die Täter sind über Fenster gewaltsam in die Räumlichkeiten an der Straße Im Landwehrwinkel eingedrungen. Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter ...

