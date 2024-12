Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (461/2024) Versuchter Einbruch in Lagerhallen in Barbis - Zeugen gesucht!

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Ortsteil Barbis, Dolomitistraße Nacht zu Freitag, 29. November 2024

BAD LAUTERBERG (jk) - Durch Auftrennen der Gebäudeverschalungen haben Unbekannte in der Nacht zum letzten Freitag (29.11.24) in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) versucht, in zwei Lagerhallen eines Elektrogerätehändlers einzudringen. Die Tat ereignete sich an der Dolomitistraße im Ortsteil Barbis.

Gestohlen wurden nach ersten Informationen vermutlich nichts. Es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 500 Euro.

Die Polizei Bad Lauterberg ermittelt.

Zeugen, die in der Nacht zum Freitag im Bereich "Dolomitistraße" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 auf der Wache zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell