Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (459/2024) Versuchter Banküberfall in Landwehrhagen - Täter von Angestelltem überwältigt, 74 Jahre alter mutmaßlicher Räuber festgenommen, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Landwehrhagen, Obere Dorfstraße Donnerstag, 28. November 2024, gegen 17.00 Uhr

LANDWEHRHAGEN (jk) - Ein mit einer Metallstange und einer Pistolennachbildung bewaffneter 74 Jahre alter Mann aus Kassel (Hessen) hat am vergangenen Donnerstagnachmittag (28.11.24) in Landwehrhagen (Landkreis Göttingen) versucht, eine Bank zu überfallen. Bei der Tat wurden ein Bankmitarbeiter und der mutmaßliche Räuber leicht verletzt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch im Gebäude fest. Er wurde am Freitag (29.11.24) dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Hann. Münden vorgeführt. Dieser ordnete die U-Haft an.

Gegenwärtigen Ermittlungen zufolge hatte der 74-Jährige etwa gegen 17.00 Uhr das Geldinstitut an der "Obere Dorfstraße" betreten und die Bankangestellten mit einer Metallstange und einer Pistole bedroht, um die Herausgabe von Geld zu erpressen.

Ein 61 Jahre alter Angestellter konnte den Tatverdächtigen in einem günstigen Moment überwältigen, zu Boden bringen und zusammen mit einem weiteren Kollegen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Während des Gerangels wurde der 61-Jährige leicht verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus.

Die von dem Mann bei der Tat eingesetzte Waffe stellte sich im Rahmen der anschließenden genaueren Begutachtung als Attrappe heraus.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell