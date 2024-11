Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (456/2024) Papiertonne durch Knallkörper in Brand gesetzt - Polizei Hann. Münden bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen in der Mündener Innenstadt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Schmiedestraße / Ecke Ziegelstraße Donnerstag, 28. November 2024, gegen 02.40 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - Vor einem Wohnhaus in der Hann. Mündener Schmiedestraße (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (28.11.24) gegen 02.40 Uhr durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern eine blaue Papiermülltonne in Brand gesetzt.

Durch einen bislang unbekannten Helfer konnte die brennende Tonne von einer Hausfassade weggezogen und so möglicherweise ein weiterer Schaden verhindert werden. Der hinzugerufenen Freiwilligen Feuerwehr Hann. Münden gelang es schnell den Brand zu löschen. Die Täter entkamen unerkannt.

In Folge der Hitzeentwicklung wurde die Tonne vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden konnte zur Stunde noch nicht beziffert werden.

Beobachtungen oder sachdienliche Hinweisen zu auffälligen Personen, die am frühen Donnerstagmorgen in der Mündener Innenstadt Feuerwerkskörper abgebrannt haben, nimmt die Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

