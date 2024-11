Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (453/2024) Autobahnpolizei Göttingen lädt zum letzten Truckerstammtisch für dieses Jahr

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (ab) - Am 04. Dezember 2024 ist es soweit: der letzte Truckerstammtisch für das Jahr 2024 findet statt - und das natürlich wie gewohnt um 18 Uhr in der Raststätte Göttingen-West an der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel.

Das Stammtisch-Team lässt an diesem Mittwochabend gemeinsam mit allen Interessierten das Jahr 2024 nochmals Revue passieren, behandelt das Thema Winterreifen auf Eis und Schnee und gibt eine Vorschau auf die Themen im Jahr 2025.

Medien sind selbstverständlich wieder ganz herzlich eingeladen! Weitere Informationen finden sich unter www.fernfahrerstammtisch.de.

