Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (452/2024) Brennbare Substanz verteilt und entzündet - Bushaltestelle am Bahnhof Friedland von Unbekannten beschädigt

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Friedland, Bahnhofstraße

Samstag/Sonntag, 16./17.11.2024

FRIEDLAND (jk) - Am Bahnhof in Friedland (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte die Scheiben einer Bushaltestellenüberdachung mit einer unbekannten, brennbaren Substanz beschmiert und diese anschließend angezündet. Eines der Elemente aus Sicherheitsglas platzte infolgedessen und wurde komplett zerstört (Foto). Es entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt etwa 1.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen wurde die Sachbeschädigung mutmaßlich am Abend des 16. November (Samstag) oder aber im Laufe der Nacht zum Sonntag (17.11.24) begangen. Von dem oder den Tätern fehlt jede Spur.

Die Polizeistation Friedland ermittelt und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die 05504/94982-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell