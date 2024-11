Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (458/2024) Serie von Quad-Diebstählen beschäftigt die Polizei in Hann. Münden. Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung

Göttingen (ots)

Dransfeld, Am Bleichanger / In der Flüthe / Bachstraße Zeitraum zwischen dem 28. Oktober und 27. November 2024

DRANSFELD (ab) - Eine Serie von gestohlenen Quads im Stadtgebiet von Dransfeld (Landkreis Göttingen) beschäftigt seit einigen Wochen die Ermittler des Polizeikommissariats in Hann. Münden.

Wurde zunächst zwischen dem 14. und 15.11.2024 das Verschwinden eines orange-gelben Quads vom Parkplatz der Stadthalle in Dransfeld bekannt (siehe Pressemeldung Nr. 493 vom 18.11.2024, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5911087), erhielten die Ermittler zwischenzeitig weitere Fälle von verschwundenen vierrädrigen Gefährten aus der Umgebung.

So kam es bereits im Zeitraum zwischen dem 28. und 31. Oktober 2024 zu einem Diebstahl eines in einer Einzelgarage in der Dransfelder Bachstraße abgestellten Quads. Von den Tätern fehlte hier jede Spur. Tage später konnte das Fahrzeug am 05.11.24 in einem Gebüsch unweit des Dransfelder Windparks im Imbser Weg verlassen aufgefunden werden. Dem Spurenbild zufolge wurde es durch Unbekannte fachkundig manipuliert und so ein Starten des Motors ohne Fahrzeugschlüssel ermöglicht. Das Quad konnte, wenn auch stark beschädigt, seinem Besitzer wieder übergeben werden.

Als neueste Fälle bearbeiten die Ermittler zwei Diebstähle aus der Dransfelder Kleingartenanlage in der Flüte. Hier schlugen die Unbekannten nach Angaben des Anzeigenerstatters zwischen Montagabend (25.11.24) und Mittwochabend (27.11.24) zu und entwendeten gleich zwei Quads aus seiner Gartenparzelle.

Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um ein dunkelgrün lackiertes Yamaha Quad des Modells "Kodiak 450". Das Gefährt ist ausgestattet mit einer Seilwinde, Anhängerkupplung, off-road-Bereifung und hat zahlreiche Gebrauchsgegenstände wie Zurrgurte und Arbeitshandschuhe an Bord. Weiterhin wurde in diesem Zuge ein "Kodiak 750" der Marke Yamaha in olivgrüner Camouflage Lackierung aus derselben Parzelle entwendet. Als besondere Merkmale wurde auch dieses mit einer vorderen Seilwinde, Handyhalterung, Anhängerkupplung, off-road-Bereifung sowie Zurrgurten und Arbeitshandschuhen angegeben. Der voraussichtliche Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 16.000 EUR.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge in den betroffenen Straßen beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Quads geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 bei der Polizei in Hann. Münden zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

