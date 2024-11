Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (439/2024) Quad vom Stadthallenparkplatz in Dransfeld gestohlen - Ermittler bitten um Hinweise (Vergleichsbild)

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Dransfeld, Am Bleichanger, Parkplatz Stadthalle Donnerstagabend, 14. November, zwischen 19.00 und 02.30 Uhr

DRANSFELD (ab) - Von dem Parkplatz an der Stadthalle in Dransfeld (Landkreis Göttingen) ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14. bis 15.11.24) vergangener Woche zwischen 19.00 und 02.30 Uhr ein orange-gelbes Quad im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen worden.

Das auffällige vierrädrige Gefährt vom Typ "Bombardier" parkte in einer Parkbucht auf dem öffentlichen Parkplatz der Stadthallte. Im genannten Zeitraum haben mutmaßlich mehrere Unbekannte das Quad von seinem Parkplatz geschoben haben, da die auffällig laute Auspuffanlage beim Starten des Motors nicht aufgefallen war und das Eigengewicht des Fahrzeugs einen allein handelnden Täter ausschließen müsste. Neben der auffälligen gelb/orangen Lackierung ist an dem Quad vorne ein großer schwarzer Gepäckträger sowie hinten eine große Werkzeugbox montiert (siehe Vergleichsbild im Anhang). Unterhalb der Trittbretter befinden sich beidseitig die Auspuffrohre (sog. "Sidepipes").

Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl am frühen Freitagmorgen (15.11.24) und rief die Polizei. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Quad liegen zurzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise zur Tat und dem Verbleib des Quads nimmt die Polizeistation Dransfeld unter Telefon 05502/999 790 entgegen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell