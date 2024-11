Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (438/2024) Unfallflucht im Gegenverkehr bei Kerstlingerode - Polizei Friedland sucht nach beschädigtem Pkw

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, K45, zwischen Beienrode und Kerstlingerode

Samstag, 09. November 2024, gegen 19:15 Uhr

GLEICHEN (ab) - Auf der K45 zwischen den Ortschaften Beienrode und Kerstlingerode (Landkreis Göttingen) soll ein unbekannter Fahrer (oder Fahrerin) eines Pkw am vergangenen Samstagabend (09.11.24) gegen 19:15 Uhr das Rechtsfahrgebot missachtet und dabei einen entgegen kommenden Renault Renault beschädigt haben. Da der entgegenkommenden Pkw über den Mittelstreifen fuhr, konnte der 56 Jahre alte Fahrer des Renault nicht weiter ausweichen, so dass es zu einer seitlichen Kollision kam. Personen wurden nicht verletzt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der Fahrer des Renault mit seiner Beifahrerin und zwei Jugendlichen die K45 aus Beienrode kommend in Fahrtrichtung Kerstlingerode, als ihm in der Linkskurve vor dem Ortseingang Kerstlingerode ein Pkw auf der Mittellinie entgegenkam und den Renault mit seiner Fahrerseite touchierte.

Während der unbekannte Pkw hierbei im an der linken Fahrzeugseite sowie am Außenspiegel beschädigt worden sein muss, wurde auch der Renault in Mitleidenschaft gezogen. Die entstandene Schadenshöhe wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Der oder die Fahrerin des unbekannten Pkw setzte die Fahrt unvermindert fort und entfernte sich unerkannt in Richtung Beienrode.

Zeugen des Vorfalls oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Herkunft oder dem Verbleib des beschädigten Pkw, nimmt die Polizei in Friedland unter Telefon 05504/94982-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

