POL-GÖ: (460/2024) Nach Hinweis über Ortung - Polizei ergreift mutmaßliche Fahrraddiebe bei Treffen auf Feldweg nahe Rosdorf, umfangreiches Diebesgut sichergestellt, sieben Räder bereits Taten zugeordnet

Göttingen (ots)

Rosdorf, Bahnhofstraße/Am Flüthedamm, Feldweg Freitag, 29. November 2024, gegen 22.00 Uhr

ROSDORF (jk) - Auf einem Feldweg in der Nähe des Sportplatzes von Rosdorf (Landkreis Göttingen) hat die Polizei Freitagabend (29.11.24) gegen 22.00 Uhr vier mutmaßliche Fahrraddiebe ergriffen und in mehreren Fahrzeugen umfangreiches Diebesgut sichergestellt. Die 18, 41, 43 und 45 Jahre alten Tatverdächtigen aus Göttingen wurden zunächst vorläufig festgenommen und zur Dienststelle nach Göttingen transportiert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen kamen alle im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Ein weiterer am Kontrollort angetroffener Mann im Alter von 36 Jahren wurde nach Entrichtung einer Sicherheitsleistung ebenfalls entlassen.

Ermittler stoßen auf zehn hochwertige Fahrräder

In den drei Fahrzeugen der Tatverdächtigen, einem Klein-LKW mit Anhänger und zwei VW Sharan, stieß die Polizei auf umfangreiches Diebesgut, darunter zehn hochwertige Fahrräder im geschätzten Gesamtwert von rund 27.000 Euro. Einige Einzelteile, wie Fahrradrahmen und -reifen, waren offensichtlich für den Weitertransport in Müllsäcke und Bettlaken verpackt. Anhand der eingeleiteten Überprüfungen konnten sieben Räder bereits Taten zugeordnet werden.

GPS-Signal führt Polizei zu Übergabe-Treffen

Den entscheidenden Hinweis auf das Treffen bei Rosdorf lieferte das Ortungssignal eines am Montag (25.11.24) am Göttinger Schiefer Weg gestohlenen Pedelec. Das Signal erreichte die Eigentümer am Freitagabend. Diese informierten daraufhin die Polizei, die unverzüglich mit mehreren Funkstreifenwagen die vom GPS-Tracker übermittelte Örtlichkeit anfuhr.

Flüchtende Tatverdächtige von Polizei verfolgt und ergriffen

In dem Moment, als die Beamten den Feldweg erreichten, fand offensichtlich gerade die Übergabe bzw. eine Verladung der gestohlenen Gegenstände für den Weitertransport statt. Bei Erblicken der Polizei ergriffen die Tatverdächtigen mit ihren Fahrzeugen und auch zu Fuß in unterschiedliche Richtungen die Flucht, verfolgt von der Polizei, der es gelang, alle Männer noch in der näheren Umgebung aufzuspüren und vorläufig festzunehmen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

