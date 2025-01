Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Busfahrerin bedroht - Fahrt unter BTM - In Wohnung gegrillt

Altena (ots)

Ein erheblich alkoholisierter Bus-Fahrgast hat am Mittwochmorgen eine Linienbusfahrerin bedroht. Der 46-jährige Halveraner war am Sauerfeld in Lüdenscheid in die Linie S1 eingestiegen. In Mühlenrahmede bat die Fahrerin den aggressiv auftretenden Mann gegen 9.30 Uhr auszusteigen, worauf dieser die Fahrerin verbal bedrohte. Der Fahrgast ist bereits häufiger in ähnlicher Form aufgefallen. Die hinzu gezogene Polizei traf den Mann in der Nähe. Er bestreitet die Bedrohungen und sagt, er habe lediglich Tee getrunken. Die Polizeibeamten schrieben eine Strafanzeige wegen Bedrohung. Im Weggehen zeigte der 46-Jährige den Beamten den Mittelfinger, was ihm eine weitere Anzeige wegen Beleidigung einbrachte.

Um 17.05 Uhr hielt die Polizei im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Rahmedestraße einen Pkw an. Der 22-jährige Altenaer am Steuer zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum. Einen Vortest lehnte er ab. Die Polizeibeamten brachten ihn später zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung und ermittelt wegen des Verdachts einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss.

Ein vorbeikommender, aufmerksamer Pkw-Fahrer machte die Beamten kurz darauf auf eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Nähe aufmerksam. Der Qualm kam aus einem Fenster im dritten Obergeschoss. Polizeibeamte klingelten die Bewohner aus ihren Wohnungen und alarmierten die Feuerwehr. Die Rahmedestraße blieb für etwas über eine halbe Stunde komplett gesperrt. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass ein Mann in einer Wohnung einen Holzkohlegrill angezündet hatte, um ihn anschließend nach draußen zu tragen. Das funktionierte jedoch nicht. Die Feuerwehr löschte das Feuer und lüftete die Wohnung. Der 47-jährige Mann ohne festen Wohnsitz hatte sich in der leerstehenden Wohnung einquartiert. Gegen ihn lief ein Aufenthaltsermittlungsverfahren. Es wurde niemand verletzt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell